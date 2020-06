Leribeth Solís está frustrada por su cabello

Leribeth Solís está frustrada por su pérdida de cabello.

La comunicadora y prometida del cantante Aurelio Tamayo tras el embarazo y dar a luz a su primogénita “Salo” ha luchado con la caída del cabello, pero ya es tanta su pérdida que está a punto de darse tijera y volver a un estilo corto, pero hay un detalle, que Aurelio lo prefiere largo.

Mire: Nuestra edición impresa

“Se me está cayendo tanto pero tanto el cabello, que estoy pensando cortármelo. Pero luego me acuerdo que al amor de mi vida le gusta largo y se me pasa”, escribió en Instagram.

Leri destacó que está frustrada, “por más que lo tenga recogido todo el día en casa, le he encontrado a Salo cabellos míos por todos lados”.

Eso sí, el cantante ya le dejó claro que en ella le gusta todo. “amo el cabello corto en ti, cabello largo bye”. ¡Oh!

Esta pareja, que se dedica hermosas palabras de amor, está pasando una cuarentena activa en redes sociales.