Leri Solís tiene al lado al amor de su vida… el post no era pa’ su ex

La “mamá de Saló” escribió: “Tú y yo, así como en esta fotografía, nadie más, viéndote crecer, de veras que no hace falta nadie más, haciéndote porras en cada uno de tus logros, así estamos bien; yo enseñándote a correr, volar, escribir, así estamos perfectas. Sí, tú y yo hasta el infinito. Tus besos son míos, tus abrazos completitos para mí, no quiero compartirte con nadie. Tengo la fortuna de dormir abrazada al amor de mi vida”.

Leribeth Solís confesó en su Instagram que tiene al lado al amor de su vida, Rafaella y que no necesita a nadie más , lo que fue malinterpretado por muchos en sus redes sociales, pues asumieron que su post era dedicado a su ex Aurelio Tamayo. ¡Nada de eso!

You May Also Like