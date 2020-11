Leopoldo López: Quién le ayudo a escaparse de Nicolás Maduro – Unidad Investigativa

Colombia –que ayudó en la extracción de la fiscal Luisa Ortega y de otros opositores– no ha dicho nada. Por el contrario, tomó rápidamente carrera una segunda versión: que salió por Puerto Cabello hacia Aruba, en un recorrido de más de 770 kilómetros. Este trayecto se hace desde Caracas en un vuelo que no sobrepasa la hora.

López ha dicho que no puede dar detalles de su salida: “No lo hago, para proteger la integridad de las personas que me ayudaron”, le dijo a CNN.

