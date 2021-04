Leonel Rocco muestra su dolor tras el ‘descenso’ del Atlético San Luis en la Liga MX

“Fue un campeonato muy extraño para nosotros y no nos dio, es la primera vez que no puedo formar un plantel, no lo formé yo y dio lo que pudo” sentenció.

“Futuro incierto porque la institución está en un momento de incertidumbre y eso hay que preguntarle a los directivos y hasta que no se pueda definir eso no puedo contestar nada. No hablo sobre supuestos, primero tienen que resolver un problema institucional y se verá la situación de cada uno”.

“La temporada obviamente que mala porque no era el objetivo que teníamos, nos habíamos propuesto cosas importantes y no se dio, tenemos una lectura muy clara de lo ocurrido, cosas determinantes en momento claves que nos perjudicaron y un final de campeonato que sufrimos muchísimo, un final de campeonato que lamentamos muchísimo”, comentó Rocco.

