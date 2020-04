Leonardo DiCaprio y Robert De Niro subastan participar en rodaje de Scorsese

“Si alguna vez te has preguntado cómo es poder trabajar con el gran Martin Scorsese, Robert De Niro y conmigo, esta es tu oportunidad. Robert y yo protagonizaremos una película llamada ‘Killers of the Flower Moon’, dirigida por Martin Scorsese. Queremos ofrecerle un papel, la oportunidad de pasar el día en el estudio con nosotros tres y asistir al estreno”, escribió el actor.

Leonardo DiCaprio y Robert De Niro han iniciado una subasta benéfica por la crisis del coronavirus en la que los ganadores podrán acompañarlos y participar en el rodaje de “ Killers of the Flower Moon” , la próxima película de Martin Scorsese, y acudir a su estreno.

