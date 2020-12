León vs. Pumas UNAM – Reporte del Partido – 13 diciembre, 2020

Lillini seguía moviendo sus fichas, pero la garra puma no alcanzó pese al ingreso de Érik Lira por Leonel López . Léon pecaba de exceso de confianza al ataque y no aprovechó los huecos que la zaga auriazul dejaba.

El juego estaba caliente. La pasión se desbordaba con los 22 en la cancha y todos los que estaban en las bancas. León controlaba las acciones y el tiempo de las mismas. Pumas sufría en defensa sin Johan, su muralla en todo el torneo. En la zona de arriba no podía agarrar los balones y Favio todavía no era factor de peligro.

Jorge Pérez Durán, árbitro del encuentro, decidió no amonestar a Favio Álvarez , a quien había amonestado recientemente por reclamos tras la plancha de Mosquera y le perdonó la vida al no echarlo y mandarlo a las regaderas.

Con la entrada de Iturbe, Pumas mejoró. Mostró una mejor cara y mayor presión hacia la portería leonesa, pero no eran eficientes a la hora de definir. Mozo apenas encaró a linea de banda y tanto Juan Dinenno como González no tenían opciones claras.

Las redes sociales no lo perdonaron. Muchos dudaron de si estaría listo tras un mes sin jugar y los malos comentarios no tardaron en aparecer, pero tampoco sus atajadas, y es que ‘Tala’ no dejó que el ‘Puma’ Gigliotti marcara el doblete de media vuelta, pues atajó abajo de buena forma.

You May Also Like