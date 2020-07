Leo – Viernes 3 de julio de 2020: tu vida romántica se consolida | Horóscopos Leo

Dinero y fortuna Como consecuencia de una revisión de las circunstancias actuales tomarás decisiones que aumentarán tus ingresos. Te preguntarás a ti mismo “¿por qué no lo hice antes?”, sin embargo, no te culpes porque nunca es tarde para avanzar en la vida.

Amor En cuestiones del amor y la vida íntima no hay nada escrito, todo cambia. No des nunca nada por sentado o hecho, cada día requiere su intención y participación para que la vida en común sea mucho más que la intimidad sexual.

Noticiero astrológico: La Luna se encuentra en Sagitario, un signo del elemento fuego y la vibración de hoy es del 5, la que indica la intuición refinada y sutil, por lo que no te debes de asombrar si tienes sueños o descubre cosas que hasta estos momentos te parecía evidentes pero que no las habías resuelto. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados.

