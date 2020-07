Leo – Sábado 18 de julio de 2020: un fin de semana excepcional | Horóscopos Leo

Dinero y fortuna Estás algo gastador, Leo. Si te sientes motivado a salir de compras no lleves todas tus tarjetas de crédito y antes de poner un pie fuera de casa haz una lista para no adquirir cosas innecesarias – y toma medidas prudentes ante la contingencia. ¿Realmente tienes que salir o puedes hacerlo en línea?

Trabajo Tú eres bien receptivo, Leo. Existe la posibilidad cósmica de verte repentinamente en una nueva posición para la que no estabas preparado totalmente. No te dejes intimidar por el reto y acéptalo, pero asúmelo responsablemente y empieza enseguida a prepararte bien.

Sin embargo, ninguna de ellas parece ser en estos momentos el amor de tu vida y por tanto no es recomendable optar por ninguna de ellas hasta no estar bien seguro. No disipes tu energía en fantasías con poca base práctica y concéntrate en tus negocios actuales.

