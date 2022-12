¿Leo por leer o leo para comprender?

Según la educadora panameña María de Carrasco, Panamá no tiene una mala educación. No obstante, está consciente que aún nos falta mucho por mejorar. “Ahora, hemos empezado a culpar a la pandemia por nuestro bajo índice competitivo en cuanto a educación. Sin embargo, como docentes, la palabra reinventarse tomó un significado. Tuvimos que adaptarnos a cambios drásticos y a buscar maneras de enseñar que permitieran a los niños lograr lo mismo que debían alcanzar en un aula de clases”. Opina que, para enfrentar este reto, se debe iniciar enfocándose en la raíz, esto es, en los niveles de primaria. Atendiendo a niños que están empezando su formación, es más factible perfeccionar su comprensión lectora. El objetivo es que sean personas que no solo lean, sino que desarrollen una conexión mucho más cercana a los textos.

En 2020, el Instituto de Estadísticas de la UNESCO hace público un preocupante informe que enfatiza que más de la mitad de los jóvenes en América Latina y el Caribe no alcanzan los niveles de capacidad lectora necesarios al momento de completar su educación secundaria. Aunque se trata de un reto regional, lo cierto es que Panamá no escapa a esta realidad. Según el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019), los estudiantes panameños de tercer grado obtuvieron 659 puntos, por debajo de la media regional latinoamericana (697 puntos). Son resultados sumamente preocupantes, tomando en cuenta que son justamente estos niños quienes en un futuro tendrán el control de un país entero.

You May Also Like