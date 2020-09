Leo, mi signo

El futuro se encuentra en los libros. Algunos pretenden leerlo en estrellas caprichosas o en planetas que hoy lo son y mañana no se sabe. Allá ellos. Leer hoy, es hacer acopio de criterio para que mañana, las viejas historias de nuestros errores, no se repitan; es aprender a tomar las riendas de quienes somos con armas más fuertes para no ser los congos de los de siempre; es, en definitiva, acostumbrarnos a pensar por nosotros mismos.

You May Also Like