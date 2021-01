Leo Messi y Sergio Ramos ya son libres para negociar con quien quieran: ninguno de los dos ha renovado

Ramos tiene 34 años y le queda, como mucho, un buen contrato. Ofertas no le faltan de fuera, pero su intención es seguir en el Real Madrid… aunque no a cualquier precio. La relación pasivo-agresiva que tiene con el presidente del Real Madrid no ofrece un escenario cómodo para negociar, y menos en el actual contexto, pero deportivamente cuenta con el apoyo indiscutible de Zinedine Zidane. El francés ha sido claro: quiere que se resuelva su situación (como la de Modric, 35 años, y Lucas Vázquez, 29), y que “se arregle rápidamente por el bien de todos”.

Cada final de contrato de Sergio Ramos pasa lo mismo. El entorno del capitán culé filtra que no ha recibido ninguna llamada de Florentino Pérez , y este a su vez filtra que no está dispuesto a aceptar las cantidades que pide el defensa camero.

You May Also Like