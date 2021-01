Leo Messi regresa recuperado para enfrentar al Huesca

“Ha dicho que no quiere tomar ya la decisión y hay que respetarlo. Es libre para llevar el tema como quiera. Siempre hace lo mejor para el equipo, no veo problema en que no decida ya”, señaló el técnico neerlandés.

“Messi está en buena forma, entrenó los días 30 y 31 de diciembre, incluso cuando sus compañeros tenían días libres, y ya no siente ninguna molestia”, apuntó el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro del domingo. “Se encuentra bien. No tiene molestias y está listo y alegre, le veo con ganas”, agregó.

You May Also Like