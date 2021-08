Leo Messi, nuevo jugador del PSG

Messi firmará por dos temporadas con opción de una tercera y percibirá 40 millones netos por cada una . El Barça tuvo que decirle adiós al no poder inscribirle en LaLiga pese a haber alcanzado un acuerdo, con las dos partes interesadas en firmar; y el PSG no ha dejado opción a ningún otro equipo en la carrera por el mejor jugador del mundo.

