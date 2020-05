Leo – Lunes 11 de mayo de 2020: una promesa que se cumple | Horóscopos Leo

Predicción de pareja para hoy lunes La mejor relación de hoy: este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de Leo, Aries o Sagitario. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de tierra. La relación más tensa: no se aprecian muchas tensiones, sin embargo no discutas con Capricornio o Escorpión. Tu compatibilidad actual: en general es buena, la mejor con signos de fuego y aire. Si estás soltero o soltera: ha llegado el momento de pensar en relaciones serias.

Biorritmo astral de hoy Nivel de energía sexual este lunes: alto. Dinámica cósmica que debes aprovechar: el impulso y entusiasmo que sientes desde horas tempranas de la mañana y que te motiva a tomar acción. Tendencia peligrosa de hoy lunes en tu signo Leo: no atender tu voz interior, ignorar las intuiciones que te están llegando. ¿Qué debo evitar?: insistir en un camino que en el pasado te demostró que no era el mejor.

