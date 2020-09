¡Lento! Solo el 25% de los restaurantes abrieron sus puertas en Chiriquí

El d irector del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Emeregildo Becker confirmó que el 25% de los más de 2 mil restaurantes que hay en la provincia de Chiriquí, abrieron sus puertas con la apertura que agendo el Ministerio de Salud por la pandemia del Covid-19 cumpliendo con las medidas de bioseguridad. “En la provincia de Chiriquí solo abrió a la fecha un 25% de los restaurantes que se prepararon para cumplir con las medidas de bioseguridad que estableció el Ministerio de Salud para abrir nuevamente sus puertas al público y estamos visitándolos para verificar que cumplen con las disposiciones y conocer el número de personas que laboran en estos restaurantes que han reiniciado operaciones”; aseguró el funcionario.Añadió que las inspecciones permiten conocer sobre el terreno que restaurantes abrieron sus puertas y poder orientarles sobre el proceso que deben realizar en el ministerio con el personal que se ha reactivado y que mantenían una condición laboral especial. Becker señala que a medida que los días van pasando la actividad debe ir incrementándose y recordó que los propios clientes deben ser las personas que determinen si el restaurante que acude cumple con las normas o no y si no fuese así que eviten asistir a estos locales.Añadió que el Ministerio de Trabajo espera que durante la presente semana el 25% de las personas que laboran en restaurantes se puedan incorporar, lo que permite que la economía se vaya activando poco a poco.Aclaró que muchos restaurantes están ubicados en hoteles y los gerentes han comunicado en algunos casos que abrirán sus puertas e l próximo 12 de octubre cuando los hoteles tienen fecha para operar nuevamente.José Manuel Taboada, uno de los propietarios del Hotel Ciudad David , confirmó que dieron inició a la apertura del restaurante, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad por el bienestar de los clientes y de los propios colaboradores.“Es una fecha que todos estábamos esperando; además se reanudan los vuelos locales, lo cual permitirá que las actividades se vayan reactivando poco a poco y en especial que las propias personas puedan cumplir con las medidas de seguridad sugeridas por el Ministerio de Salud”, aseguró el empresario.El director del Mitradel finalizó señalando que se mantendrán los operativos de inspección en los restaurantes para cumplir con las disposiciones dictadas por las autoridades del Ministerio de Salud quien lideriza la batalla contra el coronavirus.

You May Also Like