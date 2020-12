Lenta recuperación de la economía ha debilitado el mercado laboral

La activación de los trabajadores que mantienen contratos suspendidos no sobrepasará el 50% al finalizar el año. Esta es la estimación compartida por el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá , Jean-Pierre Leignadier, quien junto a otros empresarios y grupo de trabajadores participan en reuniones con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) , que evalúa cómo hacerle frente a la crisis en el mercado laboral al cierre de este año. A raíz de la pandemia y la consecuente parálisis que ha sufrido la economía, en el país se adoptó la suspensión temporal de los efectos de los contratos de trabajo, de acuerdo con lo que establece el Código de Trabajo , por un mes y cuatro prórrogas. Posteriormente, y con una crisis que llevó a tener a 282 mil personas con contratos suspendidos, se expidió la Ley No. 157 de 3 de agosto de 2020.

