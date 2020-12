Lenta reactivación de hoteles: 4% de ocupación

Después de 2012, Panamá no ha registrado una promoción turística internacional que supere los 12 meses y no fue hasta 2016 que el país regresó a los mercados internacionales con una propuesta que buscaba captar la atención de los viajeros más jóvenes.

Rodríguez indicó que no fue una sorpresa para la industria que la ocupación se mantuviera baja en los primeros meses. “Lo que nos preocupa es que hay otros destinos que sí están captando más visitantes, mientras nosotros no terminamos de encontrar un camino”, comentó.

