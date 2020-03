Lennox deja claro que a Zion no le dio ningún derrame cerebral

“Estaba todo bien, y de momento como que se le fue el aire. Aterrizamos y pues estaba súper mal, tambaleando. No sabíamos. Mandé a Lennox al hotel y me fui con él para el hospital”, relató Colón.

Por esas especulaciones, Lennox no dudó en desmentir lo que se comenta. “No sean irresponsables, no es ningún derrame. No estén comentando a lo loco, al que lo diga que le pase”, escribió Lennox. A ese comentario le agregó una carita de enojo.

You May Also Like