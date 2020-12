Lennon y su amor por New York

El FBI comenzó a rastrear los pasos de Lennon y el gobierno de Richard Nixon ordenó su deportación, el comienzo de una larga batalla legal. El ex Beatle no obtuvo su permiso de residencia hasta 1976.

John y Yoko se unieron rápidamente a los círculos izquierdistas de la época y en 1972 lanzaron un álbum, Some Time in New York City , muy político, que abordaba el racismo, el sexismo y el encarcelamiento.

“Él no quería ser John Lennon, el ex Beatle, una celebridad”, dice Susan Ryan, una escritora neoyorquina que organiza visitas guiadas relacionadas con los Beatles.

