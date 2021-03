Lejos de zonas de paso, en espacios separados… ¿Dónde ubicar comederos, camas y areneros de perros y gatos?

Conviene, además, que no esté muy alejado de los rincones de la casa donde suele pasar la mayor parte del tiempo. Si la casa es muy grande o de dos plantas podemos optar por ponerle dos areneros. Y si hay más de un gato en la casa, como ocurre también con comederos y bebederos, hay que colocar sus bandejas en lugares distintos para que no compitan entre ellos a la hora de utilizarlas.

Si en casa conviven gatos y perros, también hay que intentar que la comida del felino esté fuera del alcance del can para que el primero se alimente con tranquilidad y el segundo no se acabe comiendo el pienso que no le corresponde. Ponerlo en lugares altos y de difícil acceso para el perro es lo más recomendable.

Aunque a muchos gatos no les suele importar que el comedero y el bebedero estén juntos (de hecho es muy común encontrar a la venta recipientes dobles para mascotas) hay otros que no soportan el olor de la comida mientras beben . En este caso, y si percibimos alguna señal de desagrado por su parte, conviene separarlos.

