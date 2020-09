Legislando hacia la miseria (parte II)

Una afamada diputada del PRD se ha dado a la tarea de no solo querer violentar los principios de las finanzas, sino también de los seguros. Parece no bastar con que las aseguradoras, de manera voluntaria, y obviando una exclusión de sus contratos – exclusión que existe en todos los seguros de salud en el mundo – han pagado $11,299,848.36 en reclamos de salud, hasta finales de agosto. Es decir, las compañías de seguro mostraron solidaridad real, aquella que no es forzada por el aparato coercitivo del gobierno, al cubrirle a sus asegurados los gastos médicos relacionados al Covid-19.

Pedro, que perdió su trabajo como banquero a consecuencia de la nefasta ley que estableció topes en las tasas de intereses que los bancos pueden cobrar, ahora enfrenta otra calamidad. Tras quedar sin trabajo, dependía de algunos ahorros para hacerle frente a sus gastos. Uno de esos era el de su seguro de salud, con el cual se cubría el y sus hijos, como dependientes en la póliza. Sin embargo, no se imaginaba la sorpresa que le deparaba la promulgación de una nueva ley, la cual forzaba a las aseguradoras a cubrir gastos explícitamente excluidos en las pólizas y a no poder diferenciar entre altos y bajos riesgos, que solo creó un revuelo entre las aseguradoras y reaseguradoras de salud, las cuales se vieron en la necesidad de salirse del mercado, o bien aumentar notoriamente las primas; esto último fue lo que decidió la aseguradora de Pedro.

