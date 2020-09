Legislando hacia la miseria | La Prensa Panamá

El querer buscar la prosperidad de la mayoría es un fin loable. Lo fundamental, sin embargo, es lograrlo sin violar los derechos básicos de todas las personas. Quisiese creer que la mayoría de la Asamblea entiende esto y no cree en la Cubanización de nuestra sociedad. De lo contrario, entonces, el fin que buscan no sería la prosperidad, sino la equitativa distribución de la pobreza y la miseria.

Lamentablemente, todo indica que este es el rumbo que está tomando nuestro país, gracias a las genialidades de los llamados “Padres de la Patria”. Parece que no es suficiente que el sector bancario haya modificado, hasta el cierre de julio, préstamos que en su totalidad suman más de $27,000 millones, según información reportada por La Prensa , o que un grupo importante de bancos está apoyando a distintas iniciativas privadas para combatir la pandemia mediante clubes cívicos, fundaciones sin fines de lucro, y aliándose con el Movimiento Todo Panamá. Lo que sale a relucir, es que para el gobierno, no importa la cooperación y solidaridad que ha tenido este sector, aun cuando esto se ha hecho de manera voluntaria; es decir, no medió coerción por parte del gobierno para lograr esto.

You May Also Like