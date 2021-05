Legislación del país no combate la corrupción

También advirtió que los mecanismos de denuncia de actos de corrupción, en general, no son accesibles. No se protege a los denunciantes de los actos de intimidación o retaliación como consecuencia de sus denuncias o testimonios.

Puso la lupa sobre las declaraciones de bienes patrimoniales que deben presentar funcionarios de alto rango y advirtió que, además de que no son públicas, no existen mecanismos que obliguen a los funcionarios a rendir declaraciones de intereses o información sobre la presentación de declaraciones relacionadas con sus impuestos (pagos y devoluciones).

Otra medición sobre lucha contra la corrupción dejó mal parado a Panamá. La Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2020, preparada por Lawyers Council for Civil and Economic Rights, del Cyrus R. Vance Center for International Justice , ubicó al país con la segunda peor calificación entre ocho países.

