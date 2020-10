Leer y escuchar cuentos o sentido de la oralidad

Quiero recordar aquel discurso del escritor chino Mo Yan, al recibir el Premio Nobel el 7 diciembre de 2012; es uno de los discursos más hermosos que he leído de un Nobel, además de que es un verdadero elogio al arte de contar cuentos. Está cargado de anécdotas de la infancia y cómo este escritor se convirtió en un cuentero. Confiesa en este discurso que a su madre no le gustaba al principio que él contara cuentos, porque en su pueblo natal las personas que hablan mucho no son bien vistas. Pero un día llegó un cuentero al pueblo y Mo Yan (seudónimo que literalmente significa “no hables”), se aprendió los cuentos de este narrador oral y luego se los contaba a su madre. “Hubo veces en que, después de escuchar el cuento, mi madre expresaba sus preocupaciones”, dice Mo Yan.

