Leer, una alternativa en tiempos de Covid-19

Gracias a las miles de aventuras que existen en los libros, muchas personas no se sienten agobiadas en cuarentena. Ojalá puedan volver a leer la saga de Harry Potter, la cual no solo cuenta con siete libros, sino que la autora ha regalado otros complementos. Durante el mes de mayo celebramos el Pride de orgullo de casas con el Ht #WizardPride o etiqueta en @orden_phoenix_pty

You May Also Like