Lecturas en tiempos de coronavirus

En ese sentido, el libro del Dr. Ricord, Noriega y Panamá: orgía y aplastamiento de la narcodictadura (1991) no tiene desperdicio. Varias veces lo he recomendado y ha sido digitalizado por la Biblioteca Nacional ( http://binal.ac.pa/binal/component/content/article/78-servicios/152-obras-digitalizadas-art.html ).

He allí una de las distorsiones a que se refiere el primer párrafo de la columna. Pero quienes puedan quedarse en casa—jubilados, profesionales asalariados y, sobre todo, estudiantes—tendrán un espacio privilegiado para leer. Ojalá lo utilicen así y no para el ridículo “wasapeo”, el “yutubeo” y la pérdida de tiempo escuchando trivialidades, intercambiando banalidades y diseminando noticias falsas.

