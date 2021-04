Lectura y poesía | La Prensa Panamá

“La cultura, el arte, han nacido de una necesidad humana y cualquiera sea la interpretación de esa necesidad [psicológica, estética o espiritual], allí donde hay arte, hay un testimonio del espíritu humano, una prueba de la esencia creadora del hombre”. Las personas no solo estamos hechas de carne, tendones, grasa, sangre y huesos; también estamos formados por historias y palabras. El fin de la poesía no es que la apreciemos a ella como un hecho estético; eso sería algo abstracto, además de aburrido. Su misión, que es la misión del poeta, es revelarnos una imagen que le dé sentido a las cosas, digamos, con seguridad, a la vida.

Todavía existen voces platónicas que murmuran que la poesía, la literatura y la lectura no sirven para nada. Hay algo que con el tiempo entendí en mi trabajo como promotor de lectura y que hoy es mi consigna para defender la importancia de leer poesía y otros géneros literarios. Pensemos en la palabra lectura. Nuestro trabajo no es formar lectores profesionales; ni siquiera es crear el hábito de la lectura. Creo que la lectura no es el fin en sí misma, sino el medio para llegar a un fin determinado.

Para Platón, la poesía no tenía ningún valor que aportara a la construcción de ideas y la formación ciudadana. Más útil para la comunidad es un comerciante o un político que un escritor que sueña con pajaritos preñados. Afortunadamente, esta idea del ilustre filósofo que nació en Atenas en el año 427 a.C. no ha sido tomada a pie de la letra, porque si fuera así estuviera escribiendo este artículo en alguna parte de Siberia, lejos de mi patria.

