Leclerc exige explicaciones a Ferrari por la estrategia en Silverstone que benefició a Sainz

Las explicaciones no acabaron de convencer a Leclerc. “Quiero hablarlo y tener una visión global junto al equipo de cuál fue la razón” , relato, sobre el por qué no entró a boxes en el momento crítico.

Lo que no supieron leer, y eso es lo que enfadó a Leclerc, es que los neumáticos duros que llevaba ya estaban notablemente más gastados… y los blandos no se desgastaron tanto como se temían. “Esperábamos más degradación para dar a Carlos, quizá, o 4 vueltas difíciles pero recuperando después”, admitió. No lo vieron venir y Leclerc se enfadó notablemente, hasta el punto de que Binotto tuvo que llamarle al orden. “Le dije que mantuviera la calma. Volvió a tener mala suerte “, zanjó al respecto.

Sainz no hizo casi y acabó pasando a su propio compañero, que acabó fuera del podio. La culpa, en cualquier caso, no fue del vencedor final, sino que vino de un incidente anterior.

