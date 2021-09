Lecciones que dejó el duelo entre México y Jamaica en inicio de eliminatorias de Concacaf

El delantero del Rebaño, medallista olímpico de bronce en Tokio 2020 y figura en el once estelar del técnico Jaime Lozano , ha mostrado que la camiseta del Tri no le pesa a sus 23 años, pues en los Juegos Olímpicos se destapó con tres goles y dos asistencias, que le convirtieron en un jugador determinante para las aspiraciones del equipo.

