Lecciones del modelo chileno de APP

José Ramón Icaza, tesorero de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, precisa que luego de la aprobación de la ley que crea el régimen de Asociaciones Público Privadas, es fundamental acelerar la reglamentación de la normativa. Agregó que para ver la experiencia chilena en detalle abordarán el tema en un foro con ex ministros chilenos que vendrán a Panamá el 20 de noviembre. “Las APP son un gran incentivo para la reactivación económica, pero no veremos el resultado en el corto plazo sino en el largo plazo. Las APP vienen a ampliar la capacidad de inversión del país que actualmente esta limitada por la restricción fiscal y por el presupuesto”.

You May Also Like