Lecciones de la victoria de Buccaneers sobre Saints en Ronda Divisional

Drew Brees jugó el que podría haber sido su partido final de NFL, con los New Orleans Saints cayendo en casa ante los Tampa Bay Buccaneers en la Ronda Divisional de la NFC. Aunque Brees y Tom Brady acapararon los reflectores, el partido realmente se definió no por el gran nivel del quarterback de New Orleans, sino desafortunadamente, sus entregas de balón.

Momento clave

La intercepción de Devin White en el cuarto periodo, que fue capitalizada por Brady con un acarreo de anotación corto, terminó de inclinar la balanza definitivamente para los visitantes. Aunque Brees lanzó otra intercepción más tarde, su tercera del juego, en ese momento ya estaban anímicamente derrotados los Saints, sin mucha esperanza de darle la vuelta al marcador. Ningún equipo cometió errores más costosos en la Ronda Divisional que New Orleans, y eso cuesta caro.

Jugador clave

Drew Brees cometió costosos errores que sentenciaron a los Saints frente a los Bucs. Getty Images

White recuperó un balón suelto de Jared Cook en el tercer periodo, y selló el encuentro con una intercepción en el cuarto. Además, fue instrumental en el esfuerzo defensivo de los Bucs, presionando en cargas por el centro y mostrándose activo con 11 tacleadas, 10 en solitario, para liderar a Tampa Bay. El linebacker está apenas en su segundo año, así que es razonable suponer que lo mejor está por venir, para él.

Estadística clave

Cero. Brady puso dos balones en manos de los defensivos de los Saints –OK, el segundo era complicado–, pero New Orleans no pudo quedarse con ninguno de esos balones. Además, hubo un balón suelto que el propio Brady recuperó. Sin robos de balón a favor, los Saints no pudieron dar ese golpe que les diera una buena ventaja en posición de terreno de juego para poder sumar a la ventaja que tenían sobre Tampa Bay, o más tarde, poder recuperarse de la desventaja.

Lo que sigue

El mundo deportivo espera que se oficialice el rumor de que Brees ha jugado su último encuentro, en lo que será un receso de temporada de transición importante para los Saints. Todavía hay que decidir si el quarterback del futuro ya está en la plantilla, o hay que buscarlo en otro lado. Aunque es probable que Taysom Hill reciba una oportunidad genuina, está lejos de ser una certeza.

Por su lado, Tampa Bay deberá preparar la ropa térmica para hacer el viaje a la tundra, donde visitarán la semana entrante a los Green Bay Packers. En caso de superar a los favoritos Packers, liderados por Aaron Rodgers, Tampa Bay se convertiría en el primer equipo en jugar el Super Bowl en su propio estadio, además de que Brady estaría alcanzando esa instancia por inaudita décima ocasión en su carrera. Hay mucha historia por escribir, aquí.