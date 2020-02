LeBron se suma a molestia por manejo del escándalo de Astros

AP • 19 Feb 2020 – 11:37 AM

LeBron James intercedió por los peloteros furiosos ante el manejo que ha dado el comisionado de las Grandes Ligas Rob Manfred al escándalo de robo de señales por parte de los Astros de Houston.

El basquetbolista, cuatro veces ganador del premio al Jugador Más Valioso de la NBA y estrella actual de los Lakers de Los Ángeles, publicó dos tuits el martes, uniéndose a las peticiones de castigos más duros expresadas por estrellas de las mayores como Mike Trout, Aaron Judge y Cody Bellinger, entre otros.

“Escuchen, sé que no juego béisbol, pero estoy en los deportes y sé que, si alguien me hiciera trampa para ganar un título y me diera cuenta de eso, ¡estaría furioso!”, tuiteó James. Estaría “¡incontrolable sobre lo que podría hacer y haría! Escuche, comisionado de béisbol, escuche a sus jugadores hablando hoy sobre lo molestos, enojados, heridos, rotos” que están “por eso. Literalmente la pelota está en su cancha (o debería decir campo) y ¡necesita arreglar esto por el bien de los deportes!”.

Los tuits de James incluyeron el hashtag #JustMyThoughtsComingFromASportsJunkieRegardlessMyOwnSportIPlay (Sólo mis pensamientos viviendo de un adicto a los deportes sin importar el deporte que juego).

Manfred emitió un reporte el mes pasado, en el que detalló el sistema de robo de señales orquestado por Houston durante la temporada de 2017 en la que ganó la Serie Mundial, el cual involucró un monitor de video y un cesto de basura ubicado cerca de la caseta del equipo. El manager AJ Hinch y el gerente general Jeff Luhnow fueron suspendidos un año por la liga y posteriormente despedidos por Houston.

El único jugador mencionado en el reporte fue el retirado Carlos Beltrán, quien perdió su trabajo como entrenador de los Mets de Nueva York como consecuencia del escándalo.

Ningún otro pelotero ha sido castigado debido a que Manfred les prometió inmunidad como parte de la investigación de la liga.

Los Astros ofrecieron una disculpa colectiva la semana pasada al inicio del entrenamiento de primavera, pero muchos peloteros de los otros 29 equipos han señalado que el arrepentimiento de Houston se sintió deshonesto.

Las actividades de pretemporada no arrancaron con el optimismo habitual. El tres veces Jugador Más Valioso, Trout, destrozó con sus críticas a Houston y cuestionó la disciplina de las Grandes Ligas. En tanto, Bellinger afirmó que los Astros le robaron el título de 2017 a sus Dodgers. Y Judge, segundo sitio en la contienda por el premio al Jugador Más Valioso de 2017, que fue otorgado al venezolano José Altuve de los Astros, señaló que el equipo “hizo trampa y no se lo ganaron”.

“Así lo considero. No se le merecen. No se lo ganaron jugando de la manera correcta, peleando hasta el final y sabiendo que nosotros estábamos compitiendo, somos competidores”, manifestó Judge. “Lo máximo en una competición es dejarlo todo, y que el mejor jugador, la mejor persona, salga como ganador. Enterarse que el otro equipo tenía una ventaja de la que no podías defenderte. Simplemente me parece que no es algo que se merecen”.