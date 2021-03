LeBron James rompe el silencio tras su lesión: “Estoy herido”

De igual manera, “King” James hizo uso de sus redes sociales para enviar un mensaje a sus aficionados. “¡Nada me enoja y entristece más que no estar disponible para mis compañeros de equipo! Estoy herido por dentro y por fuera en este momento. El camino de regreso de la recuperación comienza ahora. Volveré pronto como si nunca me hubiera ido” , escribió en Twitter.

You May Also Like