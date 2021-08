LeBron James reacciona a encuesta en la que obtuvo 0 votos

LeBron James recurrió a Twitter para reaccionar a la encuesta de ESPN de temporada baja de 10 cazatalentos y ejecutivos de la NBA que lo dejó sin un solo voto por el título de mejor jugador de la NBA.

James respondió sarcásticamente a un tweet diciendo que estaba acabado como jugador, luego envió uno por separado a los 50 millones de sus seguidores de Twitter anunciando que lo usaría como combustible para la próxima temporada.

THANK YOU! As if I didn’t need more to⛽️ ME! #Washed👑

— LeBron James (@KingJames) August 19, 2021