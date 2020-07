LeBron James: Nada es normal en 2020

“Obviamente, ha sido grandioso tener a LeBron de nuestro lado después de años de tenerlo en contra”, declaró Vogel. “Pero en particular, cuando estamos en un ambiente de playoffs, he visto este año la manera en que se comporta en los juegos grandes de temporada regular, cómo es que está más enchufado mentalmente, más expresivo, asegurándose que todos estén metidos. Y anticipo que una vez que llegue la postemporada veremos eso a otro nivel”.

“No pasa un día sin que piense en él”, dijo James. “No pasa un día en que nuestra organización no lo recuerde y no piense sólo en Kob, sino en Gigi, en (su esposa) Vanessa, y en sus hijas. Son parte de esta familia”.

