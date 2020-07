Lebron James hace increíble flop tras recibir falta

El jugador del equipo de los Lakers de los Angeles, Lebron James hizo un flop en el juego de pretemporada de la NBA ante los Dallas Mavericks.

Todos sabemos que Lebron James es un jugador inteligente, lo ha demostrado durante casi 17 años mientras juega en la NBA. Por esta razón intenta hacer cualquier cosa para poder hacer que su equipo salga por la puerta grande, incluso actuación.

Aquí el vídeo:

LeBron already trying to sell calls in Orlando 😅pic.twitter.com/IWye3YApFC

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 23, 2020