LeBron James festeja 36 años con vino, tequila, récord y triunfo

“Salgo cada noche y me preparo para intentar ser el mejor en la duela”, compartió LeBron quien finalizó con 26 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias ante Spurs. “Cuando porto el uniforme de mi equipo quiero hacer todo para ganar, anotando, con rebotes, asistencias, defendiendo, haciendo las pequeñas cosas y estar disponible para mis compañeros en los juegos ya sea en la duela o en la banca. He tenido la fortuna de hacer esto a lo largo de mi carrera, les agradezco a entrenadores y compañeros que me han permitido utilizar mi influencia para la mejora del equipo”.

