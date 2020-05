Unos días atrás denunciaba otro caso similar al de George Floyd, el del joven Ahmaud Arbery, de 25 años, que fue asesinado a tiros por un padre y un hijo de raza blanca mientras se ejercitaba en Georgia. “ ¡Estamos siendo literalmente cazados cada día y cada vez que ponemos un pie fuera del confort de nuestras casas! ¡Ni siquiera podemos ir a correr! Es como: ¡¿qué coño, tío, me estás vacilando?! No, hombre, ¡¡me estás tomando el pelo!! Lo siento por Ahmaud, descansa en paz, y todas mis oraciones y bendiciones sean enviadas por los cielos sobre tu familia”, escribió en instagram.

You May Also Like