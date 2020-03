LeBron James elige a las cinco promesas que heredarán su trono en la NBA

No se recordaba una expectación hacia un ‘rookie’ desde el propio LeBron. El jugador de los Pelicans apenas lleva 16 partidos en la NBA pero ya demuestra por qué se dice que tiene un futuro prometedor. Su mayor reto actualmente es el de conseguir que los de Nueva Orleans alcancen la octava plaza para acceder a playoff , pero no será tarea fácil. En lo personal, le falta demostrar al mundo que es más que un machacador .

LeBron James lleva reinando en la NBA prácticamente desde que en 2003 fuese drafteado por los Cleveland Cavaliers. Ahora, a sus 35 años, es sabedor de que no le quedan muchas temporadas por delante , pese a no haber soltado el pie del acelerador. Por eso mismo, fue preguntado por qué jugadores ve ‘King’ James como candidatos más potentes a quedarse con su trono de la NBA. El ’23’ de los Lakers tranquiliza: “la liga estará en buenas manos” .

