LeBron James dice que los comentarios de Kyrie Irving sobre habilidades en los momentos decisivos ‘me dolieron un poco’

Meses atrás, LeBron James se mordió la lengua cuando los comentarios de Kyrie Irving en el podcast de Kevin Durant parecían menospreciar las habilidades de la estrella de Los Angeles Lakers en los momentos finales de los juegos. Ahora, James ha respondido sobre la opinión de su ex compañero de equipo durante su propia aparición en un podcast.

James, que apareció como invitado en el podcast Road Trippin’ con Richard Jefferson, Channing Frye y Allie Clifton, abordó los comentarios de Irving, en los que Irving elogió a Durant como el primer compañero de equipo en el que podía confiar tanto como él mismo para tomar el último disparo de un juego, en un episodio que se transmitió el lunes en Spectrum SportsNet.

“Fue un poco como, ‘Maldita sea’. Una vez que obtuve la transcripción completa, pensé: ‘Maldita sea'”, dijo James, quien se aseguró de leer los comentarios completos de Irving antes de reaccionar a ellos. “No estaba como, ‘Oh, estás loco’. He acertado tiros ganadores toda mi vida’. No fue así. Fue, ‘Maldita sea’. Porque … jugué con Kyrie durante tres temporadas [con los Cleveland Cavaliers]. Todo el tiempo que estuve allí, solo quería verlo ser un MVP de nuestra liga. Solo me importaba su éxito. Y simplemente no se alineó. Simplemente no se alineó. Y pudimos ganar un campeonato. Eso es lo más loco. Aún pudimos ganar un campeonato, pero nunca pudimos alinearnos. Solo me preocupaba por su bienestar, tanto dentro como fuera de la cancha”.

“Y me dolió un poco”.

Los comentarios del base/escolta de los Brooklyn Nets, que se publicaron en el episodio debut del podcast de Durant, “The Etcs”, pocos días antes de que James y los Lakers jugaran contra Miami Heat en el Juego 2 de las Finales de la NBA en octubre, omitieron las capacidades de James en el momento decisivo, mientras Irving reflexionó sobre su carrera en el baloncesto.

“Una cosa con la que siempre me he sentido cómodo es que sentí que era la mejor opción en todos los equipos en los que jugué”, dijo Irving en el podcast. “Esta es la primera vez en mi carrera que miro hacia el lado y digo, ‘Ese hijo de —- también puede hacer ese tiro’. Y probablemente lo hará mucho más fácil”.

“No es tanto diferir, porque en situaciones pasadas en las que no hice el último tiro, me sentí culpable. Quiero este tiro ganador, pero también, quieres confiar en tus compañeros. No es que yo no confiara mis compañeros, pero sentí que era la mejor opción “.

Irving y James jugaron juntos de 2014 a 2017, jugando en tres Finales consecutivas y lo ganaron todo en 2016. Se convirtieron en el primer par de compañeros de equipo en anotar 40 puntos cada uno en un juego de Finales, al llevar a los Cavs a remontar un déficit de 3-1 para derrotar a los Golden State Warriors.

James dijo que el momento de los comentarios de Irving fue tan decepcionante como su contenido.

“Fue un momento jodido. Un momento jodido”, dijo James. “Porque eran las Finales … en la mitad de las Finales”.

Aunque James dijo que se ha acostumbrado a las distracciones mientras sus equipos se acercan al campeonato (un epíteto racista fue pintado con aerosol en la puerta de su casa en Los Ángeles la víspera de las Finales de 2017, por ejemplo), los comentarios de Irving fueron inevitables.

“Siempre ha sido algo que, cuando he estado en las Finales, sale para tratar de distraerme de mi misión. Así que ya estaba listo para ello … Siempre he estado preparado para saber que habrá algo dicho o hecho para tratar de sacarme de mi misión”, comentó James. “Cuando estaba viendo eso y lo leí, y luego obtuve la transcripción completa y la escuché, pensé, ‘Maldición’. Fue como, ‘¿Estás bromeando?’ … Yo estaba como, ‘Maldita sea'”.

James reflexionó sobre su tiempo con Irving en Cleveland, riendo cuando recordó que su hijo Bryce estaba “muy emocionado” para que su padre iba a jugar con los Cavs porque Irving era tan dominante en los videojuegos que Bryce había jugado.

James también se maravilló de Irving, que tenía solo 22 años cuando se unieron a los Cavs.

“Ky es uno de los jugadores más talentosos con los que he jugado en mi vida. El muchacho, ni siquiera quiero llamarlo ‘muchacho’. Ya no es un niño, pero en ese entonces sí lo era. Era un niño que todavía estaba creciendo en lo suyo, y nunca había visto algo similar a lo que era capaz de hacer en la cancha”, dijo James. “Tenía tanta confianza en él. De hecho, le dije a Kyrie, le dije en un momento cuando jugábamos juntos que si no eras un Jugador Más Valioso de la liga algún día, entonces te vendías corto. Porque eso es lo mucho que creía en él”.

“Y fue parte de la razón por la que volví a casa. Además de los asuntos pendientes, volví a casa porque vi el talento en él”.

James dijo que trató de proteger a Irving del escrutinio cuando jugaban juntos.

“Cada vez que los medios hacían preguntas sobre Kyrie, y tuvimos varias ocasiones en las que los medios querían follar con Kyrie, yo era el amortiguador”, dijo James. “Yo estaba como, ‘No, escuchen, ustedes están locos. Este niño es joven, es genial, va a aprender, yo estoy aquí para ayudarlo a aprender y sé en lo que se convertirá”.

“Y a veces, sabes, te expones y te golpean en la boca cuando no estás listo para eso”.

Irving no ha recibido un voto para MVP, y mucho menos ganó el premio, desde que fue cambiado a los Boston Celtics en 2017. Afectado por lesiones, ha jugado en nueve juegos de postemporada en sus últimas tres campañas, en las que jugó con Boston y Brooklyn – después de competir en 52 partidos de playoffs en sus tres temporadas con James.

Poco después de que los comentarios de Irving sobre James salieron al público, el escolta publicó una serie de videos en Twitter que se referían a las “narrativas falsas” que surgieron cuando se percibió que le estaba tirando a James.

“¿Por qué siempre debe ser hermano contra hermano … por qué?”, Irving dijo a principios de octubre. “Si me dirijo a alguien, diré su nombre. Vamos, todos. No escuchen las narrativas falsas. ¡Dejen que las personas vivan sus vidas! Es solo un juego”.

“Hablas abiertamente. Hablas libremente. Pero debido a que vivimos en una sociedad de clickbait, se convierte en algo más grande. No tienes que defenderte. Eso es lo que son los medios. … Es entretenimiento. No voy a dejar que me ponga en contra de nadie en cualquier momento. Porque no se trata de eso … ¡No tienes que ponerme en contra de nadie más! Nunca se ha tratado de eso. Se trata del amor. Paz”.

James, quien firmó un contrato de por vida con Nike en 2015, compartió una historia más sobre Irving en el podcast, afirmando que participó en el desarrollo de una línea de zapatos de la firma de ropa deportiva para su ex compañero de equipo.

“El chico recibe un zapato exclusivo de Nike, que sabemos que solo hay un [grupo] pequeño. Quiero decir, de todos los jugadores que han jugado en nuestra liga, de todos los jugadores que han estado con Nike, no hay muchos jugadores exclusivos”, dijo James. “Y yo estaba como, ‘Él es un un tipo estrella. Porque no solo es su habilidad, lo que hace en el piso. No solo con su tamaño. Y su manejo. Su manejo, a los niños les encanta eso. Tendrá seguidores. Es un tipo de estrella, exclusivo de firma”. Así que les dije a mis muchachos de Nike: ‘Sí, si esto es lo que están pensando, dejen de pensarlo. Es un tipo estelar. No hay nada en qué pensar'”.

Los Lakers recibirán a los Nets en el primer enfrentamiento de la temporada de los equipos el 18 de febrero en el Staples Center.