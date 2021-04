Le “vandalizan” el Bugatti a Bad Bunny en riña de lucha libre

La estrella de la música urbana y ahora constante competidor de la WWE, Bad Bunny, recibió hoy una golpiza por parte de su rival de Wrestlemania, The Miz, y su alicate John Morrison.

Eso no sin antes vandalizarle su famoso Bugatti con pintura roja.

En uno de los segmentos de Monday Night Raw, Bad Bunny llega hasta donde estaba su automóvil, el famoso Bugatti, y lo ve lleno de grafiti, gracias a la pintura que le echaron Miz y Morrison.

“¡No respeto tu carro de dos millones de dólares, no respeto tu música y o te respeto a ti!”, exclamó The Miz.

Luego de recibir varios puños, a Benito lo rescataron los oficiales de la WWE, haciendo que Miz y Morrison se marcharan.

Miz y Bad Bunny se ven las caras este sábado en el primer día de Wrestlemania.

Wow. @mikethemiz & @TheRealMorrison just took things to a whole new level with @sanbenito. #WWERaw pic.twitter.com/Y31S4TyD3N

— WWE (@WWE) April 6, 2021