Le recuerdan a Nito que cumpla su promesa de campaña y que no exista intocables

Por la gravedad de este acto y el mensaje equivocado que se envía a nuestros jóvenes de que la corrupción sí paga, y al mundo para que nos mantengan en todas las listas negras o grises que quieran; por lo que significa para el resto del país de que aquí no hay ni habrá responsables ni castigo ni justicia por más que se robe o se coimee, el Movimiento Otro Camino solicita al presidente Laurentino Cortizo que cumpla con su principal promesa de campaña, cuando dijo que sería implacable con la corrupción y que no habría intocables.

