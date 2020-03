Le reclaman dinero a un hermano de Sech; todo fue por el Bloke Fest

La cuenta además publicó dos conversaciones con una persona que se cree que es Moisés Morales. La persona le reclamaba el pago y le exigía una fecha, pero este le comentaba que algunas empresas no les ha pagado. También enfatizó en que no podía pagarles en ese momento porque no tenía dinero y le pasó el celular de Lorena de ATP.

De CMN le informaron que ese correo no era del artista y que ellos no tuvieron nada que ver con ese show en Panamá.

Pero eso no fue todo porque esa persona también me escribió a CMN, la empresa que firmó al artista para su gira millonaria por Estados Unidos. ¡Chanfle!

