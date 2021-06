le preguntan por una acusación de violación de 1997

Chauncey Billups llegó a un acuerdo con los Portland Trail Blazers para convertirse en entrenador del equipo de Oregon por los próximos cinco años. Sin embargo, la llegada del nuevo técnico fue acompañada de polémica en la rueda de prensa de presentación.

Durante los aproximadamente 30 minutos que duró la comparecencia con los medios de prensa, Chauncey Billups tuvo que hacer frente a diferentes preguntas, incluida una relacionada con una acusación de violación que se remonta a 1997, siendo por entonces novato de los Boston Celtics. Sin embargo la encargada de prensa de la franquicia frenó la respuesta de inmediato.

Desde los Blazers apuntaron en un comunicado que, antes de fichar al entrenador, hicieron sus propias investigaciones para conocer su pasado y esa acusación en concreto. “Encargamos nuestra propia investigación independiente sobre el incidente en cuestión de 1997. Los resultados corroboraron la versión de Chauncey, que no sucedió nada sin consentimiento. Apoyamos a Chauncey, a todos en la organización, y creemos que es la persona adecuada para ser nuestro entrenador en jefe y la elección correcta para ser un embajador en la comunidad de Portland a la que todo el mundo está acostumbrado”, declaró el general manager Neil Olshey.

Billups también habló sobre el asunto y cómo influyó en su vida. “Antes incluso de hablar sobre mi papel en el equipo siendo el entrenador jefe, primero quiero hablar sobre el incidente que sucedió en 1997”, comenzó el técnico. “No pasa un día en el que no piense en cómo cada decisión que tomamos podría tener un impacto profundo en la vida de una persona. Aprendí a una edad muy temprana como jugador, pero no sólo como jugador, sino como joven. Y eso me llevó a algunas conversaciones realmente, realmente saludables, pero difíciles que tuve que tener con mi esposa, que era mi novia en ese momento en 1997, y mis hijas sobre lo que realmente sucedió y lo que pueden tener que leer sobre mí en las noticias y los medios de comunicación”.