“Le pondré las cosas muy fáciles al Real Madrid”

Por último, Zidane rechazó hablar sobre su continuidad o no en el conjunto madridista . “Soy el entrenador del Real Madrid, de momento soy yo. Estoy aprovechando cada momento y cada día. Veremos lo que pasa”, señaló. “Se lo voy a poner muy fácil al club, que siempre me lo ha dado todo. El tema son los cuatro partidos que faltan y acabar bien la temporada”, finalizó.

“Lo importante es darlo todo; si das el cien por cien, normalmente consigues algo, y si no, paciencia. Mi padre siempre me dijo ‘trabaja’, y eso hago”, expuso, antes de valorar al Sevilla. “Es un equipo que va a competir, un buen equipo que lo ha demostrado este año. Está peleando para ganar LaLiga también”, recordó.

