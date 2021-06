Le Pen no logra un gobierno regional frenada por la derecha y la izquierda

Macron había prometido antes de la primera vuelta que no sacaría ninguna conclusión nacional de unas elecciones locales. Aunque entre sus filas se reconoció a la prensa que salen debilitados, la cadena BFM TV avanzó que no habrá remodelación gubernamental, sino “ajustes necesarios y limitados”.

En la primera ronda, el pasado domingo, un 66,7% del electorado no se movilizó. Fue el porcentaje más alto de la V República, instaurada en 1958, a excepción del referéndum del año 2000 que redujo de siete a cinco años el mandato presidencial y en el que no votaron el 69,81% de los ciudadanos.

