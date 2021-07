le pasa al 65% de los españoles y tiene remedio

Te ha pasado un montón de veces: miras el móvil y te das cuenta de que estás bajo mínimos de batería, pero ya has salido de casa y no vas a estar en ningún sitio donde puedas cargarla. Dramón.





Si esto te ocurre, no estás solos: para los españoles es muy importante la batería de sus teléfonos móviles cuando salen de sus casas, y el 65% asegura que le genera ansiedad si el nivel de carga baja demasiado cuando se encuentran fuera. Así lo afirma un estudio realizado por la marca tecnológica china Oppo, que también asegura que solo a un 5% de la población le da igual si se le apaga el móvil fuera de casa. A otro 30% le importa si está esperando una llamada o he pedido un taxi.

El estudio ha analizado también los hábitos de carga, y a la mitad de los españoles no le gusta quedarse con menos del 20% de batería y dice cargarlo a diario.





Por su parte, más de un tercio únicamente lo enchufa cuando el móvil avisa de batería baja, el 10% cuando la batería está sobre el 5%, el 3% de usuarios apura hasta el final y solo el 1% lo carga cuando se apaga. El otro 1% no le presta atención porque su móvil tiene carga ultrarrápida.

Los españoles suelen salir de casa con el móvil cargado al 100% cuando saben que van a pasar el día fuera, pero se dividen en dos grupos: los que confían en que dure todo el día y los que lleva un cargador para enchufarlo donde y cuando puedan.

A la hora de cargar el móvil, el 50% usa el cargador de fábrica y es reticente a usar otros, el 15% usa cualquiera, aunque sabe que no es lo correcto, y el 10 % también usa cualquiera, pero le da igual realmente. Por su parte, el 3% de españoles usa carga inalámbrica y el resto cable USB o carga reversible.





Como daño colateral, al 13% de los españoles se le ha acabado la batería del móvil alguna vez mientras estaba en mitad de una llamada importante, el 11% perdió una cita por no poder avisar de que llegaría tarde o se quedó sin compra en el súper por no poder pagarla.

Asimismo, el 9% no pudo pagar el taxi y el 5% no se pudo subir al avión o tren porque se le acabó la batería justo en ese preciso instante.

La carga ultrarrápida

Un 11% de los españoles afirma ya hacer uso de la carga ultrarrápida, y el 58% ya conoce esta opción, siendo los más jóvenes de 18 a 34 años los que más conocimiento tienen sobre ello en un 69%. La carga ultrarrápida está entre las características más importantes que debe tener un móvil nuevo, ya que el 28% de la población así lo afirma. Para los mayores de 55 años y en un 35% es un requisito indispensable.

El 27% de los españoles no cree que la carga ultrarrápida disminuya la vida de la batería de su móvil, seguido de un 53% que afirma lo mismo con rotundidad.

Soluciones para no quedarte sin batería en el móvil

La más fácil de todas es algo más que obvio: recuerda cargarlo a tope antes de salir de casa. Pero puede que seas olvidadizo y solo te des cuenta de que estás a mínimos cuando abres la puerta para marcharte. O puede también que tengas un modelo de móvil más antiguo y la batería se gaste en un abrir y cerrar de ojos. En cualquiera de estos casos, tranquilo: existen varias soluciones sencillas.





Una opción para no consumir demasiada batería fuera de casa es usar las funciones propias del dispositivo: ponlo en modo no molestar, de manera que te entrarán llamadas, pero no notificaciones; apaga el WiFi y el Bluetooth, para que no esté intentando conectarse a algo continuamente; usa el modo oscuro en la pantalla y, si tu smartphone tiene la opción, activa el modo bajo consumo, que reduce la actividad en segundo plano como las descargas y la comprobación del correo.

En cuanto a cómo usar el móvil, si quieres ahorrar batería es mejor que trates de no tirar de apps que consuman mucho como las que usan GPS y localización -por ejemplo Google Maps- o necesitan muchos datos -como ver una serie en streaming en Netflix-.

Además de la parte de software, también hay algún consejo básico de hardware que puedes aplicarte: si sabes que tu móvil se quedará sin batería rápidamente procura llevar encima una batería externa o al menos, el cargador. También es un buen truco que te dejes en la oficina y el coche un cable de carga para tu modelo de smartphone -o en las casas a las que sueles ir-.





Pero ojo: si llevas el cargador encima para cargarlo en sitios como un bar por ejemplo, usa tu propio cabezal con enchufe y procura evitar esos hubs públicos en los que puedes conectar tu teléfono a través de un USB. Son una fuente de problemas y tienen muchas papeletas de crearte algún riesgo de ciberseguridad.

El estudio de Oppo afirma que un 23% de los españoles lleva una batería externa, el 21% de usuarios activa el modo ahorro de energía, el 9% lleva otros dispositivos que le permiten la carga reversible y el 7% lo pone, a ratos, en modo avión.

Asimismo, el 23% lleva siempre un cargador en el bolso o mochila y el 34% en el coche, y son más mujeres las que lo llevan consigo y más hombres los que lo llevan en el coche. El 25% tiene cargador en el trabajo y el 91% en casa.

Cuando la batería afloja, el 31% de las personas apaga el móvil hasta el momento justo en que tiene que usarlo, el 18% desactiva la transferencia de datos, el 15% pide un cargador y otro 15% se compra uno.

