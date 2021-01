Le meten duro al challenge del ‘Follie Flow’ de Italian Somali y El Boy C

Bien piquetosos. El #FollieFlowChallenge se posiciona rápidamente en redes sociales y es que tanto maquilladores y amantes del baile, están tirando sus mejores trends al ritmo del tema de Italian Somali Ft. El Boy C. Pero sin duda la que no pasa desapercibida es la referencia a Follie Dollie. ¡Vaya, vaya!

