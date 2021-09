Le inyectan otros $400 millones al presupuesto

El presupuesto general de Estado para 2021 originalmente era de 24 mil 192 millones. La cifra fue aprobada por la Asamblea Nacional a finales de octubre de 2020. Sin embargo, con las modificaciones y créditos adicionales —como el que se describe en esta nota— la cifra se incrementó. ¿De cuánto es ahora? No se sabe. En la página web del MEF esa información no está disponible.

You May Also Like