“Le hizo mucho mal al fútbol…”

Ambos coincidieron en el Barça entre 2008 y 2012. El argentino recuerda esa etapa como una ‘inolvidable’ y cada vez que coincide con Guardiola se ha dado cuenta de todo lo importante que hicieron: “ Después de aquella etapa me he encontrado por ahí a mucho Guardiola, y entonces te das cuenta de lo que hicimos”, dijo Messi.

